Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Seren Serengil ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Hadise’nin şikayetçi olduğu davada karar çıktı. Mahkeme, Bircan Bali’nin hakaret davasından beraatine karar verdi. Instagram hesabından karar dilekçesini yayınlayan Bircan Bali, avukatına teşekkür ederek “Hadise ‘hakaret ettin’ demiştin de hakim sana ‘yok daha neler’ demiş” notunu yazdı.