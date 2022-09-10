Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise hakkında ‘bebeğini düşürdü’, ‘eşinin çocuk isteğini geri çevirdi’ iddiaları ortaya atılmıştı.

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler’in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada ”Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile” demişti. Bali açıklamasında; “Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal… Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap vermiş ve “Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum” açıklamasını yapmıştı.

Çok geçmeden Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler de Twitter sayfasındaki notunda şunları söyledi:

“Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok..”

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