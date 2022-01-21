Türkiye’nin en başarılı kadın komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisi için Maximum Uniq Hall’de sahneye çıktı.

Sahneye çıkmadan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu’na, her gösterisinde birbirinden ünlü isimleri ağırladığı kendisine hatırlatılınca; “Hepsine çok teşekkür ederim. Bu ülkede, bir ünlünün, bir diğerinden destek görmesi çok değerli. Sağ olsunlar, geliyorlar ama ben de bana gelenlere destek oluyorum. Bu sektörde bana iyi insanlar çattı. O yüzden çok şanslıyım. Hepsine çok teşekkür ederim. Bu akşam da burada özel isimler var” ifadelerini kullandı.

Hadise’den övgü dolu sözler

Sakallıoğlu’nu izlemeye giden ünlü isimler arasında Hadise de vardı. Hadise ünlü komedyenin sahnesinden iki fotoğrafı paylaşarak övgü dolu sözler söyledi.

Hadise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dün akşam Yasemin’i izledim ve hâlâ gülüyorum! Stand-up şovu ile ilgili detay veremem ama herkes mutlaka gidip izlesin, eminim çok eğleneceksiniz, güleceksiniz ve telefona bakmak bile aklınıza gelmeyecek!

Yasemin kariyer yolculuğunu anlatırken ben bir kadın olarak şunu hissettim; gerçekten istediğin zaman her şeyi başarırsın bu dünyada. Kadın, erkek fark etmez. Hedefine doğru yürümen yeter. Yasemin’de yolculuğunda bunu başarmış, ilklere imza atan bir sanatçı. Yasemin sen iyi ki varsın… Özgürlük, sanat ve eşitlik için bu ülkede savaşan her kadın iyi ki var.”

“Güzel anılar bırakmış bana”

Sakallıoğlu ise Hadise’ye yine sosyal medyadan hoş sözler söyleyerek yanıt verdi. Sakallıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Daha yolun başında Hadise’nin ‘Nerdesin Aşkım’ şarkısını esprili bir dille yorumlamış, çok kişiye ulaşabilmiştim. Çünkü Hadise’de sihir var ve bana da bulaşmıştı. O kadar gerçek, başarılı ve bunun yanında tatlı ki.Söz vermişti ve onca yoğunluğunun arasında gelip beni izledi. İyi ki varsın, iyi ki, iyi ki ve iyi ki. Ve beni sadece izlememiş bir de güzel anılar bırakmış bana. arada bu fotoğrafların devamını da paylaşacağım. Bilin ki çoğu Hadise’den bana kalanlardır.”