Önceki akşam Hadise ile iş insanı nişanlısı Mehmet Dinçlerler Arnavutköy-Ortaköy’de objektiflere yakalandı. Nikâh masasına oturmak için gün saydıkları iddia edilen ünlü çift, muhabirlerin “Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz. Düğün için form mu tutuyorsunuz?” sorusuna, gülerek “İster istemez tabii. Mehmet de ben de yürüyüşü çok seviyoruz, o yüzden beraber yürüyoruz” cevabını verdi.

“Özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim”

Evlilik öncesi imam nikâhı yaptıkları konuşulan ikili, bu yöndeki soruları yanıtsız bırakarak, “Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de” dedi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorularına ise “Kimseyi ilgilendirmiyor” yanıtı verdi. Yeni projelerinden de bahseden Hadise, “Üç şarkı ile yaza girmeyi planlıyorum. Murda ile şarkımız hazır, klibimizi çekeceğiz. Burak Yeter ile şarkımızı bitiriyoruz. Onun dışında Ersay Üner’den bir şarkı geliyor. Çok heyecanlıyım. Güzel projeler var, deli gibi çalışıyoruz” diye konuştu.