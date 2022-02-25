İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra aldığı müthiş evlilik teklifiyle aşklarından sürekli bahsedilen çift hakkında bu sefer bomba gibi bir haber öne atıldı.

Evlilik hazırlığı yapan 36 yaşındaki Hadise’nin hamile olduğu hatta bebek beklediğini öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği öne sürüldü.

“Hamile değilim”

Hadise’den hamilelik iddialarına ilk açıklama; “Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah’ın izniyle inşallah” ifadelerini kullandı.