Giydikleriyle oldukça konuşulan ve lüks markalara düşkünlüğüyle bilinen Hadise, son paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
Dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini Türkiye‘de ilk giyenlerin başında gelen isimlerden Hadise, ‘Dior Vibe‘ koleksiyonundan giydiği parçalarla fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının Dior markasından kendisine hediye gönderilen ‘Dior Vibe‘ koleksiyonundan giydiği kombinleri, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Hadise‘nin o paylaşımı:
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