Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz yıl iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti. 5 ay süren evliliklerinden sonra ani bir şekilde boşanma kararı alan ünlü çift sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Evliliğinde sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile yollarını ayırdıktan sonra konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Konserde giydiği cesur kıyafetleriyle sosyal medya hesabından paylaşımlarla da bulunan Hadise dikkatleri üzerinde topluyor.

Geçtiğimiz akşam aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise, ayna karşısında verdiği pozla gündeme geldi. Makyajsız ve iç çamaşırsız derin göğüs dekolteli ayna pozu veren ünlü şarkıcı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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