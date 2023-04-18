Eski eşi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı evlilikle ve boşanma süreciyle çok konuşulan Hadise, bir süre de Reza Zarrab ile de anılmıştı.

Hadise’nin aşk hayatı kadar paylaşımları da gündeme geliyor. Çömelme pozlarıyla dalga konusu olan Hadise, en son giydiği transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.

Evliliği süresince cesur tarzıyla da gündem olan Hadise, yeni şarkısı ‘Feryat’ nedeniyle şu sıralar sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Hadise son olarak yeni şarkısı ‘Feryat’ için küvette verdiği pozların yenilerini paylaştı. Şarkıcı paylaşımında “Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum!” dedi.

İşte Hadise’nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları: