Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen iller arasında olan Adıyaman ve Şanlıurfa, şimdi de sel felaketiyle sarsıldı. Can kayıplarının yaşandığı sel felaketinin ardından ünlü şarkıcı Hadise, yaşanan felaketle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı, “Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de…” sözleriyle isyan etti.

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