Tüm Türkiye’nin seferber olduğu Kahramanmaraş depremi için 8 ulusal kanal birleşti. 15 Şubat akşamı tüm televizyon kanallarında yayınlanacak olan yardım yayınına kanalların yüzü olan birçok ünlü isim de konuk olarak destek verecek isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Her kanalın kendi yüzleriyle katılacağı yayına Acun Ilıcalı, Tv8’in yüzü olarak Hadise’den konuk olmasını istedi. Bugün depremzedelere yardım toplamak için Hollanda devlet kanalına konuk olan ünlü şarkıcı Hadise, yarın sekiz kanaldan ortak yayınlanacak “Türkiye Tek Yürek” sloganlı yayına katılacak.

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