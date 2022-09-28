Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde 30 Nisan’da aile arasında gerçekleştirdiği nikah töreniyle evlendiği Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı aldığını duyurmuştu. İkilinin mahkemesi 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde görülecek. Hadisenin boşanma açıklaması üzerine Dinçerler’in ünlü şarkıcıya psikolojik baskı uyguladığı ve evlilik yüzüğü dahil düğünde takılan takıları geri istediği iddia edilmişti. Mehmet Dinçerler ise avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü.

30 Eylül’de görülecek mahkeme için her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme, “sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği” açıklamasının yapılmasını da kararlaştırdı.

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