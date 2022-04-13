Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikte. Mutlu birliktelikleri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz ay nişanlandı. 36 yaşındaki şarkıcı evlilik yolunda ilk adımı attığı Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba’nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti. Tv100’den Pınar Efe’nin haberine göre; Hadise, sevgilisinin kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce Dinçerler ile imam nikahı kıydı. Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, şıu sıralar düğün mekanı arayışında.