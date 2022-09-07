Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart’ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Hadise gözyaşlarını tutamadı

Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir’de konser vermiş ve “Küçük Bir Yol” şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamamıştı.

Yüzüğünü takmaması dikkat çekti

Mehmet Dinçerler de önceki gün yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler’in yanında eşi Hadise yoktu. Dinçerler’in parmağında alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Hadise’nin konserdeki gözyaşlarının üzerine bu ayrıntı, ayrılık dedikodularını arttırdı.

“Her şey yolunda”

Dedikoduların ardından Hadise’nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların ‘gerçek dışı’ olduğunu söyledi.

Yakın zamanda eşiyle de görüntülenmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler’in 23 Ağustos’taki doğum gününe dair bir paylaşımda bulunmamıştı.

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