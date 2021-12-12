Geçtiğimiz temmuz ayında iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, ilişkileriyle magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sevgilisi ile 47. Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılan ünlü şarkıcı, ‘En iyi kadın şarkıcı’ ödülü ile onurlandırılmıştı. Ödülünü şarkıcı Burak Kut’tan alan Hadise, sahnede yaptığı konuşma ile geceye damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

Her konuşmasında aşkını dile getiren Hadise, Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabi ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü” sözlerini kullanmıştı.

Yakın zamanda Dinçerler ile nikah masasına oturması beklenen ünlü şarkıcının, sevgilisi ile yaptığı yılbaşı planı belli oldu.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; beş aydır mutlu bir birliktelik yaşayan Hadise ve Dinçerler çifti, yeni yıla Kıbrıs’ta girecek. Yılbaşı gecesi düzenlenecek olan organizasyonda için 1 milyon Türk Lirası alacağı söylenen Hadise, üç gün önceden sevgilisi ile Kıbrıs’a gidip kısa bir tatil yapmayı planlıyor.