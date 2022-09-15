2021 yılında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler’in, ilişkilerinde kriz yaşadıklarına dair iddialar doğru çıktı. Hadise, iddialar sonrası evliliği sona erdirmek için harekete geçti. 36 yaşındaki şarkıcı, Dinçerler‘den boşanmak için resmi olarak dava açtı.

“Mehmet’e hayatında mutluluklar dilerim”

Hadise twitterdan yaptığı açıklamada, “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar dilerim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Hadise’den gelen açıklama sonrası Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabında Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

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