Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler uzun süredir gündemde olan ve 5 ay süren evliliklerini resmi olarak sonlandırdılar. Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nda görülen davada tek celsede boşanan ikilinin yaşadıkları evi boşaltmaları üzerine Mehmet Dinçerler’in 6 aylık kira ve depozitoyu Hadise’ye bıraktığı söyleniyor. Bundan önce düğünde takılan takıları Dinçerler’e geri vermeyen ünlü şarkıcının, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği öğrenilmişti.

İbrahim Çelikkol’dan Hadise’ye destek

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in oturduğu evin İbrahim Çelikkol’a ait olması üzerine gözler ünlü oyuncuya çevrildi. Ünlü oyuncunun Hadise’nin yaşadıkları üzerine evde istediği kadar kalabileceğini söylediği iddia ediliyor. Ayrıca magazin programı 2. Sayfa’ya göre Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsi gibi değerli gördüğü eşyaları da yanında götürdü.

Hadise konserinde gönderme yaptı

Geçtiğimiz günlerde 1 ay süren Beşiktaş Festivali’nin kapanışını yapan Hadise, sahnede “Hay Hay” şarkısını seslendirirken, “Başlarken hep güzeldi, hep… O zamanlar hep özeldi” dedi. Ünlü şarkıcının ardından dinleyenlerine “En büyük aşk sizlersiniz” sözleri dikkat çekti. Konserin ardından hayranlarının sevgi seline uğrayan Hadise’ye “Sen bizim değerimizsin. Hiçbir şey için canını sıkma” ifadeleri kullanıldı. Yıldız isim hayranlarına öpücükler atarak karşılık verdi.