Geçtiğimiz yılın ortalarında oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, bu kez bir evlilik iddiası ile gündem oldu. İmam nikahı kıydığı söylenen şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda hamilelik iddialarına “Örf ve adetlerimize bağlıyız” şeklinde cevap vermişti. Hadise bu defa evlilik iddiası ile gündeme oturdu

Snob Magazin’in iddiasına göre; Çırağan Sarayı’nda birbirlerine ‘evet’ diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Aile üyeleri ve salon yetkilileri, düğüne katılanlardan görüntü almamasını istedi.