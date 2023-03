Hadise’nin sesiyle destek verdiği 12-12 için Artist’in ‘People Help the People’ adlı yardım şarkısı 3 Mart Cuma günü 12 Flaman radyo istasyonundan yayınlanmaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinin her zaman en ön sırasında yer alan Hadise, otuzdan fazla sanatçı ve müzisyen ile beraber kaydetti. Türkiye’deki depremzedeler için kayıt alınan şarkıdan, 11 milyon euro kazanıldı.

37 yaşındaki şarkıcının yanı sıra; Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau (Koen ve Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (İlayda Çiçek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans ve Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue ve Starlings (Tom Dice ve Kato) şarkıda sesleriyle yer aldı. Jeroen Swinnen’ın yapımcılığı üstlendiği şarkının kaydında: Basta Flip Kowlier, davulda Isolde Lasoen, klavyede Jef Neve, çelloda Jeff Assy, akustik gitarda Joost Zweegers ve gitarda Milo Meskens. Nina Babet şarkı koçu olarak kampanyada yer alan isimler oldu.

Başarılı şarkıcı Hadise, gönüllü olarak katıldığı yardım etkinliği için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Belçika’da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen ‘Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim’ dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim kalp.”