Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine ‘evet’ diyen ve nişan yapan Hadise geçtiğimiz akşam konser verdi. Kız isteme töreniyle nişan yüzüğünü parmağına takan Hadise çalışanlarına sözleşme imzalatıp tek bir karenin bile sızdırılmayacağını söylemişti.

Ancak Hadise konserde nişan fotoğraflarını kendi yayınladı. Nişanlısını izlemeye gelen Mehmet Dinçerler’e sürpriz yapan Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce “Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim” dedi. O sırada Hadise ile Mehmet Dinçerler’in nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.