Ünlü şarkıcı Hadise, hakkında çıkan ‘hamilelik’ iddialarından sonra sessizliğini bozma kararı aldı. Zaman zaman çocukları çok sevdiğini ve anne olma mutluluğunu yaşamak istediğini söyleyen Hadise, “Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize” şeklinde açıklamada bulundu.

Bir süredir şarkıcı eşi ve kendisiyle ilgili çok sayıda haber yapılmasına rağmen henüz bir açıklama yapmayan Dinçerler, Hadise’nin paylaşımından sonra kişisel Twitter hesabından, “Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok” ifadelerini kullandı.

Evliliğinde yaşadığı sorunlarla ilgili çıkan haberlerle ilgili konuşmayan 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Kadıköy’de müzükseverlerle bir araya geldi. Hadise, şarkı arasında daha önce gözyaşlarını tutamadığı ‘Küçük Bir Yol’ şarkısı hakkında şunları söyledi:

“Sahnedeydim. Küçük bir ameliyat geçirmiştim. Gününü de hatırlıyorum. Şarkı geldi, kulaklığı taktım ve şarkıyı dinledim. Ve ağladım, anında ağladım. Bu şarkı o kadar çok insanın kalbine dokunacak ki! Ve beni hala mahvediyor bu şarkı!”