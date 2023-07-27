Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Söylediği şarkıların yanı sıra cesur sahne kostümleriyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcı Hadise, Instagram sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Yoğun bir konser maratonu olan Hadise, boş zamanını ise kısa kısa tatil yaparak geçiriyor. Hadise, önceki akşam Yenikapı’da düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi söylediği şarkılarla coşturan Hadise sahne kostümüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desen giydi. Sosyal medyanın gündemine oturan Hadise’nin leopar sevgisini bazı takipçileri abartı olarak yorumladı bazıları ise çok yakıştığını savundu.