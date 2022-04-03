Şarkıcı Hadise ile iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ay nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, tatil için Maldivler’e gitti.

Düğünden önce baş başa tatil yapan Hadise ile Mehmet Dinçerler, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

36 yaşındaki şarkıcı, kumsalda çekilen fotoğraflarına “Cennet gibi günler…” notunu düştü.

Kimono giyen Hadise’nin kendini güneşten korumak için hasır şapka ve güneş gözlüğü taktığı görüldü.

Ünlü şarkıcı güneşin keyifini çıkarırken, Mehmet Dinçerler de okyanusta yüzdü. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte; Seda Sayan ve Demet Akalın gibi ünlü isimler de yorum yaptı.