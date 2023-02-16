Hadise ile Ebru Gündeş‘in eski eşi Reza Zarrab arasında aşk yaşadığı iddialarından sonra arası açılan ve uzun yıllardır görüşmeyen Hadise ve Ebru Gündeş, dün depremzedeler için bağış toplanan ‘Türkiye Tek Yürek’ yayını için aynı ortamda bulundu. Bağış toplanmasına yardımcı olan ve 1 Milyon TL bağış da yapan Ebru Gündeş, yayından ayrıldıktan sonra Hadise’nin stüdyoya girmesi dikkat çekti. İkilinin denk gelip gelmediği izleyenler tarafından merak edildi.

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