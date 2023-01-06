Başarılı şarkıcı Hadise, Söylemezsem Olmaz programında kendisiyle ilgili iddialarda bulunan Seren Serengil’e dava açmıştı. Mahkemeye şikayet edilen Serengil, dün Çağlayan Adliyesi’ne giderek Basın Suçların savcısına ifade verdi.

Bugün sunuculuğunu yaptığı programda konu hakkında konuşan Seren Serengil, 37 yaşındaki şarkıcıya tepki gösterdi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra kısa bir açıklama yapan Serengil, “Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik” ifadelerini kullandı.

Söylemezsem Olmaz programının bugünkü canlı yayınında ise 51 yaşındaki sunucu, kimseye haksızlık yapmadıklarını ve iftira atmadıklarını belirtti. Hadise ve Reza Zarrab’ın mesajlaşmalarını teyit etmeden yayınlamadıklarını da söyleyen Serengil, şu ifadeleri kullandı:

“Yayında İftira atmadık, mesajların arkasındayız. Reza Zarrab’ın avukatını arayarak mesajların ona ait olduğuyla ilgili teyit aldım. Mesajların doğru olduğunu öğrendim. İftira atıyorlar diyorsun da biz bunu niye yapalım. Biz bu zamana kadar kimseye iftira atmadık. Öyle olsaydı milyonlarca lira öderdik, RTÜK ve kanal izin vermezdi. Böyle bir şey olamaz. Ben bu mesajları geçen sene gördüm ama ifşa etmedim. Bana fake hesaptan geldiğinde avukatı arayıp sordum. Bu sene de bunların ilişkisi olduğu iddia edildiği için mesajlar gündeme geldi. Gazete ve diğer siteler bu mesajları yayınladığı için ben de konuşurum. Dün adliyeye gittiğimde Ebru Gündeş’i şahit olarak yazdım. Ondan özür dileyerek ve iznini almadan. Bize çamur atılmasını kabul etmiyorum. Ebru Gündeş boşanma davasında da bundan bahsetti. Ben o davada adı geçen ünlü kadının kim olduğunu söylemesini istiyorum. Reza Zarrab’ın eski avukatının da dinlenmesini istedim. Kim yalan söylüyor, söylemiyor öğreneceğiz. 300 tane mesaj var bunları ben mi yazdım? Hadise’ye bu konuyla ilgili iftira davası açacağım. Böyle bir şey mümkün bile değil.”