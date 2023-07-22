Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Sefo, Mero, Murda ve Eypio ile birlikte jüri koltuğunda yer alan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Konserlerinde tercih ettiği cesur kombinleriyle sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hadise, 14.5 milyon takipçili Instagram hesabındaki takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Son olarak konserinden yeni pozlarını “Yarımsa tamamla” notuyla sevenlerinin beğenisine sunan Hadise’ye kısa süre içerisinde 420 bine yakın beğeni ve 1300’ün üzerinde yorum geldi.

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