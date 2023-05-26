Yoğun iş temposu nedeniyle son günlerde birçok yerde sahne alan Hadise, hastanelik oldu. Medyatava’daki habere göre; Murda ve Feryat ile çıkardığı yeni şarkısı ‘Sen Dönene Kadar’ı konserlerinde seslendiren sanatçı, Kıbrıs’taki sahnesine gitmeye hazırlanırken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Hadise, yaptığı açıklamada “İstanbul’da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs’a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim” ifadelerine yer verdi.

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