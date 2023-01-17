Bir magazin programında yorumculuk yapan Bircan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ünlü bir oyuncunun intihar ettiğini öne sürmüştü. Program sırasında ismi açıklayacağını belirten Bali, intihar eden oyuncunun Hafsanur Sancaktutan olduğunu iddia etmişti. Bali’nin paylaşımının ardından açıklama yapan Sancaktutan, önce iddiayı yalanlamış ardından ”Paylaşmak zorunda kaldım” notuyla bileklerinin göründüğü bir fotoğraf yayınlamıştı. Sancaktutan, iddialar hakkında yasal süreç başlatacağını da belirtmişti.

Sosyal medya kullanıcılarından tepki gören Bircan Bali ise, Sancaktutan’ın açıklamasına yanıt vererek ”Lütfen beni dava et ambulans raporu basına çıksın. Israrla dava açmanı bekliyorum” dedi. Yaşananların ardından ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı açıklamayla Hafsanur Sancaktutan’a destek oldu.

Hadise paylaşımında, “Bu sefer hedeflerinde gencecik bir kadın var! Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizlikler bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları tamamen ortadan kalktı. Her gün daha fazlasına şahit oluyoruz! Umarım bu konuda en yetkili birim olan RTÜK gerekeni artık yapar.” ifadelerini kullandı.