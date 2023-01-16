Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Konser temposu yavaşlayan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini etkilemeye devam ediyor. Hadise, bu kez de ayna karşında oturarak verdiği bacak ve göğüs dekolteli pozuyla hayranlarını büyüledi. İnstagram hesabında 14 milyon takipçisi olan Hadise’ye binlerce beğeni ve yorum geldi. 37 yaşındaki şarkıcıya “Mükemmelsin” ve “Cidden Hadise gibisi yok” gibi yorumları yapıldı.

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