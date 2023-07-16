Hadise, Girne’deki bir otelde unutulmaz bir konser verdi. Sahnedeki repertuarı, enerjisi ve dans şovlarıyla dikkat çeken şarkıcı, David Koma imzalı derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Konserine ‘Feryat’ adlı şarkısıyla başlayan Hadise, yaklaşık iki saat boyunca sahnede 26 şarkı seslendirdi.

Şarkı aralarında seyircileriyle samimi bir şekilde sohbet eden Hadise, kendisini aşk kadını olarak tanımladı. Hadise, “Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, aşkı severim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hayatındaki kararlarının her zaman seyircilerini seçmekle ilgili olduğunu vurgulayan Hadise, “Hep sizi seçtim ve seçmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.