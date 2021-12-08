Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliklerinin sonlanmasının ardından Mehmet Dinçerler ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Dinçerler ile olan ilişkileri devam eden Hadise, eski erkek arkadaşı Kaan Yıldırım‘dan kalan son izlerinden birini de sildi.

Hem müzik kariyeri hem de özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde, sol el bileğine “h&k” şeklinde dövme yaptırmıştı.

İkili geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

Hadise‘nin ise bu dövmeyi aylar sonra sildirdiği ortaya çıktı. Sanatçının bu hamlesi, “Hadise, Kaan Yıldırım”ı tam anlamıyla unuttu.” tarzı yorumların yapılmasına sebep oldu.