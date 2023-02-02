Geçtiğimiz akşam Galatasaray maçını izlemeye giden Hadise, maç sonrası dostları, Mertens ve Mertens’in eşiyle kutlama yemeği yedi. Galatasaray’ın galibiyetini kutlayan ünlü sanatçı, basın mensuplarının kendisi hakkında sorduğu sorulara “Çok güzel eğlendik. Güzel bir yemek yedik. Şimdi eve gidiyoruz” dedi. Başarılı şarkıcı Hadise, muhabirlerin “son zamanlarda pozlarınız çok konuşulmaya başladı yine yıkılmadım ayaktayım pozları olarak yorumlanıyor” demesi üzerine ise “saçma sorular soruyorsunuz” diyerek aracına yöneldi. Sorulan sorulardan kaçmaya çalışan 37 yaşındaki şarkıcı, hızlıca arabasına binmeye çalışırken kafasını arabasına çarptı.

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