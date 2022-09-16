Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 ay süren evliliğini” Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.” açıklamasıyla sonlandırma yoluna girdiğini duyurdu. Dünya evine girmesinden kısa süre sonra evliliğinde kriz yaşadığı ile ilgili haberler yapılan Hadise’nin, Mehmet Dinçerler tarafından sanat hayatına baskı yapıldığı iddia ediliyor.

Hadise, 14 Eylül Çarşamba Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açtığı gün Ulus’ta trafiğe takılan aracında basın mensuplarına tarafından görüntülendi. Başarılı şarkıcı, flaşların patlaması üzerine eliyle yüzünü gizledi. Boşanma davası ile ilgili sorulara cevap vermeyen Hadise, ardından Riva’da bulunan yeni evine girdi.

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