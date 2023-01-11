Belçika asıllı ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekandan Galatasaray’ın Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşları ile ayrılırken kameralara yansımıştı. Mekan çıkışında gazetecilerle konuşan Hadise “Yeni yıla bomba gibi girdik” diye belirtirken , “Sahnemizdeydik. Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Güzel dostlarımızla da yemekteydik biraz önce” şeklinde ifadelerde de bulunmuştu.

“Aşk dolu bir sene olsun”

Mekanda ayrıca bir beyefendi ile eğlendiği hakkında konuşulanları yanıtlayan Hadise, “2023 sizin yılınız mı olacak? Yeni bir aşk olabilir mi?” sorusu üzerine ise aracına bindikten sonra camı açarak, “Gerçekten çok tatlısınız. Sizleri seviyorum. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Aşk dolu…” sözleriyle merak uyandırmıştı.

Kürkünün bedeli ortaya çıktı

Martens çifti ile dışarı çıktığı gece tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının şıklığının bedeli ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide güzel şarkıcının yırtık kot pantolonu 600 TL değerinde olup ünlü bir markaya ait olan kısa kürkü ise tam 30 bin 360 TL olduğu gündemde çok konuşuldu.

“Böyle konularda çok hassas”

Bazı sosyal medya kullanıcıları üstündekinin gerçek kürk olup olmadığı hakkında konuşurken bazıları da; “Hadise böyle konularda çok hassas” diyerek şarkıcının gerçek kürk kullanmayacağını savundu.

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