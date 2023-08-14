Ünlü şarkıcı Hadise önceki akşam Antalya’da konser verdi. Şarkı arasında sevenleriyle özel hayatıyla ilgili sohbet eden Hadise kısa süren evliliğiyle ilgili bir itirafta bulundu. Fenomen Yağmur Çevik tarafından paylaşılan videoda, şarkı aralarında konsere gelen hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, 8 yıldır evli olan bir seyirciyle konuşurken “Yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz” dedi.

Sıfır Tolerans şarkısını okurken de “Yüreğim soğudu yakamam” dediği kısımda duran Hadise “Ben yakamam artık. Retro falan diyorlar ama… ” ifadelerini kullanarak aşktan umudunu kaybettiğini ima etti. Söz konusu video sosyal medyada da gündem oldu.