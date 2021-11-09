Hacı Sabancı’yla evlenen Nazlı Kayı soyadını değiştirme kararı aldı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında nişanlanarak evliliğin ilk adımını atan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, Kayı’nın üvey babası Kaan Dilimi’nin vefatı üzerine düğünleri ertelemek zorunda kalmışlardı. Aradan tam kırk gün geçtikten sonra Arz-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, mutlu günlerinde çekilen kareleri sosyal medyada paylaşmıştı. Yeni evli çiftten Hacı Sabancı, nikahta çekilen bir kareyi “Karımla tanışın” notuyla paylaşırken eşi Kayı da “Kocam” yorumunu bırakmıştı.







Balayı için Meksiya’yı tercih eden çiftten Hacı Sabancı’nın tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması büyük ilgiyle karşılanırken, Kayı’nın profiliyle ilgili yaptığı değişiklik dikkat çekti.

Nikah töreninden bir ay sonra Instagram profilini düzenleyen Kayı, ismini “Zeynep Nazlı Sabancı” olarak değiştirdi.