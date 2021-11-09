Hacı Sabancı gençlik yıllarında Tuğba Ekinci’ye mi hayrandı?

Şarkıcı Tuğba Ekinci, bugün bir televizyon programına programına konuk oldu .Birbirinden olay açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Türk Sosyetenin ünlü veliahtı Hacı Sabancı ile geçmişte yaşadıkları bir olayı paylaşan Tuğba Ekinci, televizyon karşısındaki izleyenleri şoka soktu.

“Hacı Sabancı benim evime geldi” diyen Tuğba Ekinci, “Eskiden Hacı, benimle tanışmak için bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Tanışmak isteyince ben de napayım kabul ettim kıramadım. Evime geldi tanıştık. Daha sakalları yoktu gencecik çocuktu, bana hayranmış. Yanlış anlaşılmasın ben oynak bir kadın değilim daha Hacı küçük çocuktu zaten” diye programda konuştu.