1995 yılında yayınlanan ‘Seven‘ filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt, 1996 yılında nişanlanıp 3 yıl birlikteliklerinin ardından ayrılma kararı almışlardı. Ayrılıklarının ardından ikili, şimdilerde iki iyi arkadaş olarak hayatlarına devam ediyor.

Brad Falchuk ile evliliklerini sürdüren Paltrow, eski sevgilisi Brad Pitt ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Entertainment Tonight’a “Ayrıldıktan sonra bir süre arkadaş değildik, daha sonra bir şekilde birbirimizi yeniden bulduk. Aşağı yukarı 18, 19 yıl önce yeniden arkadaş olduk ve irtibatı koparmadık” şeklinde konuşan ünlü oyuncu sözlerine, “Ona hayranım. O harika bir insan. Muhteşem bir girişimci, çok yaratıcı ve çok iyi biri. Onu çok seviyorum. Büyük fanıyım.” diye devam etti.

Paltrow, eski sevgilisi Brad Pitt ile arkadaşlıklarının şimdiki eşi Brad Falchuk’u nasıl etkilediğini de anlattı. “Kocam muhtemelen ilişkimizdeki en az yargılayıcı, en güvenli taraftır. Dolayısıyla arkadaşlığımıza tamamıyla saygı duyduğunu düşünüyorum. Muhtemelen benim hakkımda sevdiği şeylerden biri, bilinçli ayrılmaya inanmamdır. İster bir iş arkadaşınızla, ister bir eşle, ister bir erkek arkadaşla ayrılın, birine yatırım yaptıysanız, bunun olması gerektiğine inanıyorum.” açıklamasında bulunan Paltrow, “Bazen rahatsız edici olabilse de, bence bunun üzerinde çalışmak ve o kişinin hayatınıza kattığı değerle yeniden bağlantı kurmak güzel. Harika bir kimyamız var ve bu bir temelin büyük bir parçası. O yakınımdayken vücudum gerçekten iyi hissettiriyor, bu benim şansım” diye konuştu.

Gwyneth Paltrow geçen yıl da eski eşi Coldplay’in solisti Chris Martin ile ilgili “Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum” ifadesini kullanmıştı.

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