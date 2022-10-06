İlk olmayan fakat büyük ilgi gören Rihanna‘nın kendi markası Fenty Beauty’i çıkarması üzerine son zamanlarda bu sektöre Brad Pitt ve Travis Barker‘ın da katılması, cilt bakım sektörünün ve güzellik uzmanlarının gündemi oldu. Geçtiğimiz ay ‘Le Domaine‘ isimli markasını piyasaya süren Brad Pitt, dünya basınında büyük ses getirdi. Pitt’ten kısa bir süre sonra Blink-182’nun bateristi Travis Barker’ın da bu sektöre atılması üzerine cilt bakım firması Dieux’nün kurucu ortağı ve estetik uzmanı Charlotte Palermino sert eleştrilerde bulundu.Palermino bu konuda beyninden vurulmuşa döndüğünü belirtti.

Palermino’nun ardından Beuaty Independent editörü Claire McCormack, sektöre giren bu iki isim için “Peş peşe iki darbe oldu. Hem Pitt hem de Barker için çok talihsiz bir zamanlamaydı. Beni ve tanıdığım birçok kişiyi bunalıma soktu” ifadelerini kullandı. McCormac, Rihanna’nın çıkardığı Fenty Beauty’nin, sonrasında kendi markalarını piyasaya süren ünlü isimleri tetiklediğini dile getirdi.

Brad Pitt’e açık mektup yayınlandı

Sektörün içersinde yıllarını vermiş uzmanlar, ünlülerin art arda çıkardığı bu markalardan usandıklarını net bir şekilde belirtti. Bunun üzerine, saç bakım danışmanlığı platformu Cara’nın kurucusu Winnie Awa, Londra merkezli beş güzellik merkezi kurucusuyla birlikte Brad Pitt’e yönelttikleri bir açık mektubu yayınladılar. Kurucuların yayınladığı mektupta “Öyle görünüyor ki geçtiğimiz birkaç yıldır her ünlü, tüm kariyer hayatımız boyunca çalıştığımız bu endüstriye öylece girebileceklerini ve uğruna bu kadar mücadele verdiğimiz farkındalığı bir gecede kazanabileceklerini düşünüyorlar. Eğer bu endüstrinin gerçekten de bir parçası olmak istiyorsanız, o zaman işlerinin henüz en başında olan marka kurucularına, endüstriyi daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve iklim dostu bir hale getirmeye yarayacak yenilikçi çözümler bulmaları için yatırım yapın” ifadeleri yer aldı.

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