Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2019’da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup’la 2021 yılının haziran ayında yollarını ayırma kararı vermişti. Ayrılığın ardından Bodrum’a giden Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı tatilde bulmuştu.

Geçtiğimiz yaz da sürpriz bir şekilde ilişkilerine başlayan çift, güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisinin doğum gününü kutladığı karelerle tekrar gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu Mustafa Mert Koç 28 yaşına girdi. Doğum gününe Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimlerde katıldı.

Çiftin sosyal medya paylaşımları

“İyi ki doğdun sevgilim”