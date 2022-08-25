Burcu Biricik: Annemle arkadaş gibiyiz.

Biricik, “Annemle arkadaş gibiyiz. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı, annem çalışmak zorunda kaldı. Ben annemden çok küçük yaşta ayrıldım, anneannem ve dedemle büyüdüm. Annem Antalya’da çalışırken, ben anneannem, dedem ve dayımla çok sevgiyle büyüdüm… Sevgi duvarlarım sağlam. İnsanın 4 -7 yaş arasındaki anne baba hikayesi, sıkıntılı olabiliyor” sözleriyle duygularını ifade etti.

Gözyaşlarını tutamadı

Ahmet Mümtaz Taylan, Empati’de ikinci konu olarak 2017 yılında PKK tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın’ın (Aybüke Öğretmen) hikayesini paylaşırken, Burcu Biricik gözyaşlarına hakim olamadı.

“Kardeşin için hayallerinden vazgeçer miydin? Abim benim için yaptı”

Ahmet Mümtaz Taylan “Kardeşin için hayallerinden vazgeçer miydin?” sorusuna Biricik bilinmeyen yaşam hikayesini anlattı. Oyuncu, “Benim abim (Bekir Biricik) öyle bir şey yaptı… Bir tanem, ben o zaman okuyordum, abim liseyi bitirdi ve ‘ben çalışmaya başlayayım’ dedi… Çünkü ‘Burcu’nun okuması lazım’, o zaman annem, abim ve ben… O esnada okul dışında da çalışıyordum, cafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var, üniversitede… İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım” dedi.

“Enteresan zamanlarım oldu, güzel bir yerden bakıyorum, bunlar güzel tecrübeler” diyen Burcu Biricik, “Abim şimdi Danimarka’da, abim çalıştı üniversiteye ben gittim, Kıbrıs’da çalışıyordu, orada sevdiklerinden yardım isteyip benim burslarımı bağladı, ben İzmir’de okudum, abim çalıştı, şimdi Danimarka’da yaşıyor; 2 tane çocuğu var, orada evlendi, keyfi yerinde çok şükür. Aramızda 2 yaş fark var. Bizde de anne-baba boşandı, velayet anne de kaldı… Sevgi her şeyin kurtarıcısı, yürekten saf sevgiye inanıyorum, sevgi, güven hissi varsa, şartlar ne olursa olsun önemli değil…” ifadelerini kullandı.

“Babamla tanışmıyorum”

Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye’nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır’ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik’in duygusal aile hikayesi günyüzüne çıktı. Taylan’ın “Zehra Babasından yardım istemeli miydi?” sorusunda Burcu Biricik şu cevabı verdi: