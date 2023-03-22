Show TV’nin Binnur Kaya, Ecem Erkek ve Olgun Toker’li güçlü oyuncu kadrosuna sahip sevilen komedi dizisi Güzel Günler‘in, Mihran ve Selma’sı Burak Dakak ve Leyla Tanlar, Anıtkabir’den paylaştıkları fotoğrafla aşk yaşadıklarını sevenleriyle paylaşmıştılar.

Sosyal medyada paylaştıkları aşk pozlarıyla çok konuşulan Dakak ve Tanlar, geçtiğimiz gün el ele görüntülendi. Taze çift, “Arkadaşlar bir buluşmamız var, acil yetişmemiz lazım” sözleriyle muhabirlerin röportaj isteklerini geri çevirdi.

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