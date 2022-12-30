Bir dönemin reyting rekorları kıran, tekrar bölümleriyle de sık sık ekrana gelen efsane dizisi ‘Yaprak Dökümü’nde Hayriye karakterine hayat veren ismi Güven Hokna, uzun zaman sonra Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden usta isim, tiyatro hakkında “Ben tiyatro kökenli biriyim. Tiyatro çok zor bir şey. Şimdi önüne gelen tiyatrocu oluyor. Bir geçim kaynağıdır evet, ama donanımınız şart. Ben, şaşkınlık yaşıyorum. Hangi cesaretle bunu söyleyebiliyorsunuz? Tiyatro o kadar zor ve dayanılması güç bir meslektir ki… Sevmeniz ve tecrübeli olmanız yetmez, yürek de ister. Tiyatronun zorluğunu gençler bilse korkudan çamaşır değiştirirler” diyerek iddialı söylemlerde bulundu.

Uzun zamandır herhangi bir projede neden yer almadığıyla ilgili ise Güven, “Asla 2-3 işi bir arada yapmam. Bir iş yakalarım ve ona yoğunlaşırım. ‘İlla başrol’ olsun diye de diretmem. Seçici olmamın nedeni bu” ifadelerini kullandı.

Yaprak Dökümü’nü çok özlediğini de dile getiren oyuncu, “Hatta çok sevilirdi. Yaprak Dökümü ’nü çok özlüyorum. ‘Tadımız kaçmasın!’ sözü vardı söylediğim. Benim tadım da gayet iyi” ifadeleriyle espri yaptı.

Yaprak Dökümü çekimleri sırasından Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül’e anne-baba gibi yaklaştıklarını, onların da saygı duyup itaat ettiğini ekledi.