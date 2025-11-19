BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen’ın klasik eseri Pride and Prejudice‘i Isobel McArthur‘un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü; DOT‘un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban‘ın yönetmenliğinde sahnelenen GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), 9 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu‘nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Aralık’taki AKM buluşmasından önce oyun, 21 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de sahnelenecek. Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı, sahnede tüm karakterleri olağanüstü bir performansla canlandırıyor ve Jane Austen‘ın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla altüst ediyor.

Sahnedeki dönüşümü, mizahı ve yüksek enerjisiyle izleyenlerinde derin izler bırakan GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), Regency dönemi İngiltere’sinde geçen hikâyeyi Jane Austen’ın klasik karakterlerini bu kez hizmetçilerin gözünden ele alarak sahneye taşıyor.

Zengin dekoru, etkileyici ışık tasarımı, özgün kostümleri, müzikleri ve oyunculuklarıyla sahnede benzersiz bir dünya kuran GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), 9 Aralık’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu‘nda tiyatroseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor. Aşkın, gururun, önyargıların ve toplumsal normların iç içe geçtiği bu sahne evreninin biletleri satışta. Yaklaşan oyun tarihleri ise şöyle: *21 Kasım 2025 – Maximum Uniq Hall, İstanbul *9 Aralık 2025 – Atatürk Kültür Merkezi / Türk Telekom Opera Salonu, İstanbul