Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 9 Eylül 2022 tarihinde çocukları Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı. Kızlarını kameralardan uzak büyüten çift, geçtiğimiz günlerde Çeşme’deki bir plajda görüntülendi. Özay, minik bebeğini suya sokarken eşi da yanlarından ayrılmadı. Denizde Jan Asya ile oyunlar oynayan çiftten Arduç’un bebeklerini havaya kaldırması ve Özay’ın bu anları videolarla kaydetmesi dikkat çekti.

Özay, bebeğini şezlonga alıp havluyla sararken, Arduç ise denizde bir süre daha kalıp serin suların tadını çıkardı.