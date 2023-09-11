‘Deliha’, ‘Görümce’ ve ‘ Elitelin Savaşı’ yapımlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Gupse Özay, kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile evlendikten sonra hamile olduğunu duyurmuş ve bu nedenle uzun bir süre setlerden uzak kalmıştı.

Evde olduğu süre boyunca bir yandan kızı Jan Asya ile ilgilenirken bir yandan da yeni projeleri üzerine çalışmalar yaptı. Son olarak sosyal medya hesaından ‘Lohusa’ adını verdiği filmin duyurusuyla gündeme geldi.

2.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından müjdeli haberi paylaşan Özay, “Lohusa, bir anne ve bir babanın kırk günü. Yakında” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Aslı Kızmaz, Songül Öden, Seda Bakan, Berfu Yenenler, Filiz Akın ve Doğa Rutkay Kamal gibi isimlerden de destek yorumları geldi.

39 yaşındaki oyuncunun filmde anne ve babanın doğumdan sonraki ilk 40 gününde yaşadıkları ve çevresine neler hissettirdikleri konu edinilecek. Gupse Özay’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturacak. Cast belirleme süreci devam eden yapımın ekim ayında sete çıkması bekleniyor.