Güntekin Onay ikinci kez Acun Ilıcalı’yı kızdıracak paylaşım yaptı. Daha önce de Exxen’de maç izleyemediği için açıklama yapan ve ardından Acun ılıcalı’nın tepkisini çeken Güntekin Onay yaptığı paylaşımda, “Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan karşılaşmaları izleyemediğini belirten beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı’ya göndermede bulundu.

“Acun dostum kızıyor da şu an maç izleyemiyorum”

Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, “Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen’de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok.” ifadelerini kullandı.