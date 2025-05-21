BKM’nin 30. yılı kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek tarihi konser için hazırlıklar sürüyor.

Axl Rose, Slash ve Duff McKagan’dan oluşan orijinal kadrosuyla sahne alacak Guns N’ Roses, dev prodüksiyonuyla İstanbul’a adeta çıkarma yapıyor. 150 kilometreyi aşan kablo düzeniyle kurulan sahne için 13 tırlık ekipman yolda. Sahne arkasında ise 350 kişilik teknik ekip görev alacak.

Grubun kulis talepleri de en az konser kadar dikkat çekici. Axl Rose, kulisinin tamamen siyah dekore edilmesini isterken, grup için Türk mutfağından özel bir menü hazırlandı. Lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma ve baklava gibi lezzetler listede yer alıyor.

Konserin açılışını Amerikan rock grubu Rival Sons yapacak. Ardından sahneye çıkacak efsane grup Guns N’ Roses, İstanbul’da 1993’te verdiği konserin ardından aynı stadyumda 32 yıl sonra yeniden tarih yazmaya hazırlanıyor. Yılın en büyük konserinde yerinizi almak için geri sayım başladı!