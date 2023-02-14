Güney Koreli ünlüler, ülkemizde ve Suriye’de meydana gelen depremler için UNICEF aracılığı ile toplamda 25 milyon TL bağışta bulundu. Ünlü isimler ve bağışları:

Suzy (oyuncu) 100 milyon Won (1.486.497 TL)

Han Ji Min (Oyuncu) 100 milyon Won (1.486.497 TL)

Park Seo Joon (Oyuncu) 100 milyon Won (1.486.497 TL)

Shin Min Ah (Oyuncu) 50 milyon Won (743.248 TL)

Kim Go Eun (Oyuncu) 30 milyon Won (445.949 TL)

Park Bo Young (Oyuncu) 30 milyon Won (445.949 TL)

Yoo In Na (Oyuncu) 30 milyon Won (445.949 TL)

Kim Yeon- koung (Milli Voleybolcu) 10 milyon Won (148.654 TL)

Yim Si Wan (Oyuncu) 10 milyon Won (148.654 TL)

Nakdi yardımda bulunan müzik şirketleri:

SM (Eğlenve Şirketi)

200 milyon Won (2.973.082 TL)

Hybe Müzik

500 milyon Won (7.432.707 TL)

JYP Müzik

500 milyon Won (7.432.707 TL)

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