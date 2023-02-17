Kahramanmaraş’ta meydana gelene 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden afet bölgesi için yardımlar toplanmaya başlandı. Güney Koreli ünlüler de depremzedeler için kullanılmak üzere uluslararası yardım kuruluşlarına şimdiye kadar 55 milyon TL bağış yaptı.

Bağış kampanyasına yardımda bulunan Güney Koreli ünlüler arasına son olarak şu isimler de dahil oldu;

2009 Dünya Buz Pateni Şampiyonu Yuna Kim – (1.886.380 TL)

Stray Kids müzik grubu üyesi Hyunjin – (1.450.864 TL)

Stray Kids müzik grubu üyesi Changbin – (1.450.864 TL)

Stray Kids Müzik grubu üyesi Felix – (724.590 TL)

(G)I-DLE müzik grubu üyesi Minnie – (289.836 TL)

New Jeans müzik grubu – (2.901.729 TL)

Oyuncu Yun Yu-Seon – (435.259 TL)