Yaz sezonuna giriş yapmaya başladığımız bu günlerde sağlığımız için yararlı olan güneş ışınları, bazen vücudumuzda olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bunlar arasında güneş lekeleri ilk sırada gelir. Peki son zamanlarda artan güneş kremi fiyatlarını düşünecek olursak, bu olumsuz etkilerden korunmanın daha uygun fiyatlı doğal yolları var mı?

Not (önemli): Eğer ciddi bir cilt hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışmadan bitkisel veya kimyasal herhangi bir tedavi yöntemi kullanmamınızı öneriyoruz.

İşte güneşin zararlı etkilerinden korunmanın 10 doğal yolu…

Ahududu Yağı

Önemli bir E vitamini kaynağı olan ahududu yağı, antioksidan özelliği sayesinde, güneşten etkilenmiş cildin onarılmasında önemli bir rol oynar. Hatta bazıları bunun, güneş kremi kadar etkili bir yöntem olduğunu dile getiriyor.

Not: Kullanacağınız ahududu yağının seyreltme oranına dikkat edin. Bazen çok yoğun bir kıvamda olabiliyorlar.

Yeşil Çay

Gün içerisinde içeceğiniz 1-2 bardak yeşil çay, vücudunuza bol miktarda EGCG (Epigallokateşin Gallat) isimli sağlıklı bir bileşen kazandırır. Güçlü bir antioksidan olan bu bileşen sayesinde güneşin zararlı etkilerinden meydana gelebilecek cilt lekeleri ve erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçebilirsiniz.

Domates

İçerisinde barındırdığı ve insan vücudunun üretemediği ‘likopen’ adındaki pigment sayesinde cildimizi güneşin yaydığı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan domates aynı zamanda, ciltte oluşabilecek lekeleri ve cildin erken yaşlanmasını da önler. Gün içinde ortalama büyüklükte 2 adet domates yemeniz, bu sebzenin sağladığı faydalardan yararlanmanızı için önemlidir.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, cildinizi rahatlatmak için kullanabileceğiniz en güzel yöntemlerden birisidir. hindistan cevizi yağını cildinize uygulayarak, güneş yanıklarınızı iyileştirebilir ve cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Havuç yağı veya havuç tohumu yağı

Havuç, içinde bulundurduğu beta karotenler sayesinde güneşe karşı hassas ciltlerde oluşabilecek lekelenmelerin önüne geçer. Havuç yağı ve havuç tohumu yağı da aynı maddeleri içerdiği için cildimize sürerek daha hızlı bir sonuç alabiliriz.

Bilmeniz gereken bir diğer şey ise havuç yağı veya havuç tohumu yağınınn bornzlaşmanıza engel olmadığı gibi, daha sağlıklı bir şekilde bronzlaşmanızı sağlar. Bu süreçte UV ışınlarının zararlarını engelleyerek cildinizde zararlı etkiler bırakmasının önüne geçer.

Buğday özü yağı veya buğday tohumu yağı

Eczanelerde ve aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz buğday özü yağı ve buğday tohumu yağı, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için kullanılan etkili bir yöntemdir. İçerisinde bulundurduğu E vitaminine ek olarak B ve K vitaminlerini de vücudumuza kazandırmamızı sağlayan bu etkili yağ, aynı zamanda güçlü bir antioksidan olarak UV ışınlarına karşı mücadele verir.

Çikolata

Bitter çikolata içinde bulunan ‘flavonoid’ ismindeki madde sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı savaş vererek, cildinizde bu ışınların sebep olabileceği etkilerinde de önüne geçiyor.

Brokoli

Tadının birçok kişi tarafından sevilmediği brokoli, güneşe karşı mücadelede güçlü bir silah olarak kullanılabilir. Antioksidan özelliği sayesinde bizi UV ışınlarının cildimizde bırakabileceği zararlı etkilerden koruyan brokoli aynı zamanda önemli bir D vitamini kaynağıdır.

Salatalık

İçerisinde bulunan bol miktardaki su sayesinde cildi rahatlatmak için sık sık kullanılan salatalık, A ve C vitaminleri ile önemli bir antioksidan görevi görür. Tüm bu özellikleri, bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak, vücudunda oluşabilecek herhangi bir cilt rahatsızlığının önüne geçer.

Karpuz ve kavun

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden karpuz ve kavun, sizi güneşin zararlarına karşı korumada yardımcı olur. Her iki meyve de vücudun su ihtiyacını oldukça iyi bir şekilde karşılayarak, İçinde barındırdığı beta karotenler sayesinde de güneş ışınlara karşı mücadelede eder. Ayrıca karpuzda bulunan likopen, güneş yakınlarının tedavi edilmesinde önemli bir role sahiptir.